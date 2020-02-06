Названа предварительная причина крушения самолета в Турции

В среду 5 февраля самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на три части.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Крушение самолета авиакомпании Pegasus при посадке в аэропорту Сабихи Гекчен Стамбула могло быть вызвано резким изменением скорости и направления ветра.

"В переговорах с авиадиспетчерами пилоты выражали беспокойство по поводу "сдвига ветра" в районе взлетно-посадочной полосы – так называют резкое изменение скорости или направления ветра, которое может привести к падению самолета", - сообщила в четверг газета Hurriyet.

Ранее губернатор города Али Ерликая заявил, что вечером 5 февраля в районе аэропорта имени Сабихи Гекчен был сильный ветер и лил дождь, и это могло стать основной причиной крушения.

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей и шесть членов экипажа. Трое человек погибли, 180 получили ранения

Аэропорт уже возобновил работу, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.

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