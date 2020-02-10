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Два катера столкнулись на огромной скорости в Таиланде: есть жертвы

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200210/1029424876.html

В Сети появилось видео момента столкновения скоростных катеров в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России.

На острове Пхукет в понедельник 10 февраля столкнулись два скоростных катера: на одном был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) — 39 россиян. Момент столкновения попал в объектив очевидцев.

На кадрах видно, как два катера на полной скорости сталкиваются друг с другом, не успевая разойтись в разные стороны.

В результате ЧП погибли двое детей из России шести и двенадцати лет. Также насчитываются 21 пострадавший россиянин и три гражданина Таиланда, из них несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницы острова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование сотрудникам центрального аппарата.

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Два катера столкнулись на огромной скорости в Таиланде: есть жертвы
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