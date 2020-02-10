Два катера столкнулись на огромной скорости в Таиланде: есть жертвы

На острове Пхукет в понедельник 10 февраля столкнулись два скоростных катера: на одном был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) — 39 россиян. Момент столкновения попал в объектив очевидцев.
На кадрах видно, как два катера на полной скорости сталкиваются друг с другом, не успевая разойтись в разные стороны.
В результате ЧП погибли двое детей из России шести и двенадцати лет. Также насчитываются 21 пострадавший россиянин и три гражданина Таиланда, из них несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Всех пострадавших оперативно доставили в больницы острова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование сотрудникам центрального аппарата.
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