Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы

Операция длилась 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года – в непрерывных боях советские войска освободили не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.
Битва за Будапешт отличалась особой ожесточенностью: немцы применяли тактику выжженной земли.
Во время освобождения Венгрии погибло 140 тысяч советских солдат. Будапештская операция приблизила советские войска к Вене и Берлину. Это был приговор гитлеровской Германии.
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