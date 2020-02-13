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Битва за Будапешт: 75 лет со дня освобождения венгерской столицы

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200213/1029447528/Bitva-za-Budapesht-video.html

13 февраля 1945 года стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии завершилась освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки

Операция длилась 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года – в непрерывных боях советские войска освободили не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.

Битва за Будапешт отличалась особой ожесточенностью: немцы применяли тактику выжженной земли.

Во время освобождения Венгрии погибло 140 тысяч советских солдат. Будапештская операция приблизила советские войска к Вене и Берлину. Это был приговор гитлеровской Германии.

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