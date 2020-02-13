Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистов.
Операция по освобождению Будапешта длилась 108 дней и ночей, с 29 октября 1944 года. Освобожден был не только Будапешт, но и центральные районы Венгрии.
"Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость", - отметили в Минобороны.
На сайте ведомства представлены уникальные материалы из фондов Центрального архива военного ведомства.
Среди документов есть схема группировки противника на начало операции, бумаги, свидетельствующие об отношении гитлеровцев к военнопленным, мирному населению, протоколы допросов.
Также в разделе представлены документы, в которых описаны расправы над еврейским населением венгерского города Сегед.
В акте о зверствах гитлеровцев в Будапеште рассказывается о том, как в 1945 году в освобожденной от немецко-фашистских захватчиков столице Венгрии нашли тела 500 убитых мирных граждан разного пола и возраста, в том числе младенцев.
Кроме того, опубликовано постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в котором Красной армии предписано не менять экономическое и политическое устройство Венгрии.
Минобороны отмечает, что публикация документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
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