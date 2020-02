СтраницыПобеды: рисунки детей блокадного Ленинграда оживут в виртуальной анимации

В течение многих десятилетий в Музее истории Санкт-Петербурга хранятся около 700 уникальных детских рисунков, которые были созданы во время блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года). Рисунки, собранные работниками детских садов, детских домов и школ, зафиксировали непосредственный взгляд детей на события военного времени, отразили их переживания и представления. Почти каждый рисунок имеет сопроводительный текст — небольшой рассказ ребенка о том, что он нарисовал. Такие рассказы часто записывали воспитатели и вклеивали в альбомы, бережно сохраняя их как документ эпохи.

Команда проекта #СтраницыПобеды решила оживить эти рисунки с помощью технологий VR-анимации.

"Серия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" — это, наверное, уже проект смешанных времен и смешанных эпох. История войны, увиденная детьми блокадного Ленинграда, их детские рисунки, которые десятки лет так бережно хранились в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, обретают новую жизнь через виртуальную анимацию", — рассказывает автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.

Видеосерия будет состоять из 20 эпизодов. Каждый из них будет посвящен новому рисунку и его интерпретации современными диджитал-художниками, которые создадут объемные иллюстрации — каждый в своем стиле.

"Виртуальное искусство и новые медиатехнологии открывают почти безграничные пространства для творческой реализации. Сегодня ни один большой кинофестиваль не обходится без экспозиции фильмов и проектов, созданных благодаря иммерсивным технологиям. Мы очень рады, что в нашем проекте принимают участие такие мастера XR-искусства, как Sutu, VRHUMAN, Денис Семенов. Технологии подарили много новых реальностей: смешанную, виртуальную, дополненную", — говорит Карнович-Валуа.

Художник Денис Семенов, известный под творческим псевдонимом Sa1ntdenis, также продюсирует серию "Война: Детские рисунки в VR-анимации".

"Сюжеты детских блокадных рисунков очень искренние, поэтому я с трудом представлял, как с ними работать в виртуальной реальности, — рассказывает Семенов. — Я просмотрел целый альбом и отобрал 20 работ, которые подходят для виртуальной анимации. Потом пришла идея попросить художников из разных стран изобразить свое видение этой темы".

Ранее Денис стал режиссером и продюсером VR-проекта "Уроки Аушвица". Проекты VR/AR Дениса Семенова были отобраны для участия в международных фестивалях, таких как NEXT Marche du Film, European Film Market (Berlinale), и получили ряд призов, включая Open Frame Award (Германия), Epica Awards и New York Festivals TV & Film Awards.

Одним из художников серии выступает Стюарт Кэмпбелл из Австралии, известный под творческим псевдонимом Sutu Eats Flies. Он работал с такими студиями и брендами, как Disney, Marvel, Google, и над VR-проектами к таким фильмам, как "Доктор Стрэндж" и "Первому игроку приготовиться".

Он также создал три документальных фильма VR: "Остров Манус изнутри" (Inside Manus) для национальной общественной телесети Австралии SBS, "Разум на войне" (Mind at War) для Ryot Films и "Битва при Хамеле" (Battle of Hamel) для Австралийского военного мемориала. Sutu также известен интерактивными комиксами, в том числе Nawlz, Neomad, Modern Polaxis и These Memories Won’t Last. Он имеет почетную докторскую степень по цифровым медиа в Университете Центрального Квинсленда, является стипендиатом программы Sundance 2017 года и соучредителем AR-компании EyeJack.

В проекте также участвует художник из Германии Владимир Илич, известный под творческим псевдонимом VRHUMAN. Он работал с такими брендами, как Google, Samsung, Sony Pictures, Microsoft.

"Точка зрения детей — одна из самых незамутненных перспектив, которая помогает нам видеть реальность такой, как она есть, — говорит Илич. — Интерпретация детского рисунка, особенно в виртуальной реальности, — это, возможно, самая чистая форма искусства, которую мы как люди можем постичь".

"Я надеюсь увидеть больше подобных проектов, которые вдохновят и взрослых, и детей по-новому открыться восприятию реальности и истории", — добавляет он.

Команда VR-художников проекта будет расти, ожидается участие новых мастеров этого жанра.

