На краю Абхазии: будни школьников одного из самых отдаленных сел республики

В центре села Гагида Галского района находится школа с вековой историей, многие годы в ней не проводилось ремонта, но ребята не унывают и с удовольствием учатся даже в таких стесненных условиях.

В Гагидской средней школе обучаются 65 школьников. Здание было построено в 1898 году, но в годы Отечественной войны народа Абхазии ее полностью сожгли. Во второй раз школу сожгли в 1998 году во время операции абхазской армии по освобождению района от грузинских партизан, пытавшихся установить контроль над районом.

Сейчас школа остро нуждается в ремонте. Классные комнаты находятся в ужасном состоянии, крыша протекает, деревянные полы проваливаются под ногами, стены обшарпаны. У ребят нет спортивного и актового залов, в плохую погоду они проводят занятия на улице. Столовой для учеников Гагидской школы служит маленькая пристройка позади здания, в которой пекутся пирожки и булочки.

Многие ученики вынуждены добираться до школы пешком по часу, в селе нет школьного автобуса. В плохую погоду ребята часто пропускают школу, чтобы не заболеть.

По словам учителей школы, еще два года назад неправительственные организации обещали им отремонтировать здание, но коллектив все еще ждет.

В школе преподают и молодые педагоги из соседних сел. Они признаются, что не видят перспектив в селе и готовы переехать в город, но пока что не могут найти там работу. Их мнения придерживает большинство молодых людей села, которые ставят перед собой цель переехать в центр.

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