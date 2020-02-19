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Свидетельство правоты России: опубликованы новые документы о крушении MH17

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© Видео Ruptly / maxfromthewharf.com
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200219/1029485721/Svidetelstvo-pravoty-Rossii-opublikovany-novye-dokumenty-o-krushenii-MH17.html

Независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф опубликовал документы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

Эти документы были направлены военной разведкой Нидерландов в прокуратуру страны. Они свидетельствуют о том, что самолет был вне зоны досягаемости всех зенитных ракетных комплексов "Бук", расположенных в регионе.

Однако эта информация не была учтена следователями при составлении итоговых выводов расследования. Публикацию документов Максом ван дер Верффом в Кремле назвали свидетельством правоты России.

"Вы знаете, что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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