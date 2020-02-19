Свидетельство правоты России: опубликованы новые документы о крушении MH17

Эти документы были направлены военной разведкой Нидерландов в прокуратуру страны. Они свидетельствуют о том, что самолет был вне зоны досягаемости всех зенитных ракетных комплексов "Бук", расположенных в регионе.
Однако эта информация не была учтена следователями при составлении итоговых выводов расследования. Публикацию документов Максом ван дер Верффом в Кремле назвали свидетельством правоты России.
"Вы знаете, что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Читайте также:
-
#СтраницыПобеды: рисунки детей блокадного Ленинграда оживут в виртуальной анимации
-
Все отвернулись от Запада: итоги Мюнхенской конференции