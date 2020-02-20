Засекреченный отряд: как работают боевые пловцы Тихоокеанского флота

Учения отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС) Тихоокеанского флота России прошли на Камчатке.

Во время учений отряд провел подводный осмотр мест базирования кораблей и судов на Камчатке. Боевые пловцы осмотрели винто-рулевые группы и корпуса кораблей, обезвредили условное взрывное устройство и выполнили учебные стрельбы из подводного оружия.

На вооружении отрядов ПДСС находятся катеры проекта "Грачонок", быстроходные лодки БЛ-680, оружие для подводной стрельбы, снайперские винтовки и гранатометы.

ПДСС - боевое подразделение специального назначения военно-морского флота России, занимающееся наземными и морскими операциями в тылу противника. Состав, деятельность и месторасположение отрядов засекречены. Подразделение предназначено для выполнения боевых задач в портах, акваториях и на побережье противника.

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