Почтил память павших: Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии также приняли также участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Путин традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества. Праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.
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