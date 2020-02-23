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Почтил память павших: Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200223/1029514550/Pochtil-pamyat-pavshikh-Putin-vozlozhil-venok-k-Mogile-Neizvestnogo-Soldata.html

Президент России Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

В церемонии также приняли также участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Путин традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества. Праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.

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