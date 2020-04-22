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Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (53)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200422/1029954063/Sputnik-zapustil-proekt-Frontovaya-pereklichka.html

Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка", который сделает семейные истории достоянием великой военной летописи.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие будет проводиться в третий раз.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (53)


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