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По праву памяти: российский сенатор рассказал о своем отце, бравшем Берлин

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (53)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200423/1029964093/Po-pravu-pamyati-rossiyskiy-senator-rasskazal-o-svoem-ottse-bravshem-Berlin.html
По праву памяти: российский сенатор рассказал о своем отце, бравшем Берлин
Заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов рассказал для проекта "Фронтовая перекличка" о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=10197877&type=mp4
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2020-04-23T18:21Z

Заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов рассказал для проекта "Фронтовая перекличка" о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Родители Умаханова встретили войну в Брестской области Белоруссии и, находясь максимально близко к границе, оказались в зоне прямого удара немецко-фашистских войск. 

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik.

Материалы получены при содействии пресс-службы Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ".

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (53)


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