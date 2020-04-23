Захватили побережье: эффектные кадры учений Балтийского флота

На полигоне Хмелевка в Калининградской области прошли учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Береговые подразделения и морская авиация, согласно легенде учений, прорвали противодесантную оборону условного противника с моря, нанесли удары по обороняющимся силам и захватили побережье.

В маневрах приняли участие более 10 судов, включая десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков". Также в учениях были задействованы морская авиация и силы соединения морской пехоты с боевой техникой.

Перед высадкой десанта истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-24 зачистили побережье от сил условного противника, а инженерные подразделения разминировали проходы для техники и пехоты. При огневой поддержке с моря, на берег сошли около 20 бронетранспортеров БТР-82А с десантно-штурмовыми ротами морской пехоты.

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