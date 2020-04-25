03:24 26 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.72
  • EUR80.25
Поиск
Важно:
Видео

Мальчишки защищали Родину: российский сенатор Козлов рассказал, как отец освобождал Европу

Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (57)
103 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200425/1029975274/Malchishki-18-ti-let-zaschischali-Rodinu-senator-Kozlov-rasskazal-ob-osvobozhdavshem-Evropu-ottse.html

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В нынешнем году проводится в третий раз.

Отец заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Михаила Козлова родился в 1926 году и был призван в ряды Красной армии в феврале 1944 года, когда ему не исполнилось еще и 18 лет.

"До сих пор остается только удивляться, как эти мальчишки со всей ответственностью и с пониманием того, что могут расстаться с жизнью, шли и защищали Родину", - сказал российский сенатор. Также в рассказе "Фронтовой переклички" Михаил Козлов упомянул о том, что отец освобождал Европу, и среди его наград есть медали "За освобождение Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги".

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

Материалы получены при содействии Пресс-службы Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ".

Смотрите также:

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (57)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Невидимый барьер: как в мире борются с коронавирусом, соблюдая дистанцию
75 лет встрече на Эльбе: уникальные кадры кинохроники
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться