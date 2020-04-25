Мальчишки защищали Родину: российский сенатор Козлов рассказал, как отец освобождал Европу

Отец заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Михаила Козлова родился в 1926 году и был призван в ряды Красной армии в феврале 1944 года, когда ему не исполнилось еще и 18 лет.

"До сих пор остается только удивляться, как эти мальчишки со всей ответственностью и с пониманием того, что могут расстаться с жизнью, шли и защищали Родину", - сказал российский сенатор. Также в рассказе "Фронтовой переклички" Михаил Козлов упомянул о том, что отец освобождал Европу, и среди его наград есть медали "За освобождение Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги".

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

Материалы получены при содействии Пресс-службы Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ".

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