Их героизм невозможно забыть: спикер парламента Киргизии поддержал "Фронтовую перекличку"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В нынешнем году проводится в третий раз.

Спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков рассказал о своем дедушке Жумадиле Тургунбаеве, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны и дошедшем до Германии. "Он дошел до Германии, а после Победы вернулся в родное село. Дедушка родился в 1922 году, а умер в 2008-м. Награжден орденами и медалями. После войны работал во благо страны и народа, был директором совхоза, бригадиром, работал в сельском кенеше", - рассказал спикер.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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