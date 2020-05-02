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Знамя Победы над Рейхстагом: история легендарной фотографии

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (78)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200502/1030031342/Znamya-Pobedy-nad-Reykhstagom-istoriya-legendarnoy-fotografii.html

75 лет назад в столице Германии завершился штурм главного оплота и символа Третьего рейха - Рейхстага.

Вечером 30 апреля на крыше здания был установлен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы и официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

После этого бои за здание германского парламента продолжались еще два дня и завершились капитуляцией немецкого командования 2 мая.

Знаменитый снимок Евгения Холдея, который запечатлел момент водружения знамени, облетел весь мир. Об истории фотографии и о том, как проходил штурм Рейхстага - смотрите в видео. 

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (78)


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