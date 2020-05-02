Знамя Победы над Рейхстагом: история легендарной фотографии

Вечером 30 апреля на крыше здания был установлен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы и официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.
После этого бои за здание германского парламента продолжались еще два дня и завершились капитуляцией немецкого командования 2 мая.
Знаменитый снимок Евгения Холдея, который запечатлел момент водружения знамени, облетел весь мир. Об истории фотографии и о том, как проходил штурм Рейхстага - смотрите в видео.
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