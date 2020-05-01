Сражался и с немцами, и с японцами: Ираклий Хинтба вспоминает деда-фронтовика

Дед Ираклия Хинтба, Заканбей Михайлович Миканба, был одним из первых абхазских профессиональных инженеров-строителей. Во время Великой Отечественной войны он служил в инженерных войсках, воевал с немцами на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, а на Забайкальском фронте - с японцами.
Заканбей Миканба отправился на фронт в 1941 году и дошел до Германии. В 1944-м во время взятия Кенигсберга в Восточной Пруссии он был ранен и отправлен в госпиталь в Москву. После выписки Заканбей Михайлович вернулся в строй, но судьба забросила его уже на Забайкальский фронт - сражаться с империалистической Японией.
"Заканбей Михайлович никогда не углублялся в подробности, он не рассказывал много о том, что было на фронте. Война - это целая жизнь, спрессованная до нескольких лет, наполненная горестями и радостями, самоотверженностью и подвигом", - говорит Хинтба.
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