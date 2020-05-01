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Сражался и с немцами, и с японцами: Ираклий Хинтба вспоминает деда-фронтовика

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200501/1030026981/Srazhalsya-i-s-nemtsami-i-s-yapontsami-Irakliy-Khintba-vspominaet-deda-frontovika.html
Сражался и с немцами, и с японцами: Ираклий Хинтба вспоминает деда-фронтовика
Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба для проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" рассказал историю своего деда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=99598447&type=mp4
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PT3M08S
2020-05-01T12:40Z

Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба для проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" рассказал историю своего деда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Дед Ираклия Хинтба, Заканбей Михайлович Миканба, был одним из первых абхазских профессиональных инженеров-строителей. Во время Великой Отечественной войны он служил в инженерных войсках, воевал с немцами на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, а на Забайкальском фронте - с японцами.

Заканбей Миканба отправился на фронт в 1941 году и дошел до Германии. В 1944-м во время взятия Кенигсберга в Восточной Пруссии он был ранен и отправлен в госпиталь в Москву. После выписки Заканбей Михайлович вернулся в строй, но судьба забросила его уже на Забайкальский фронт - сражаться с империалистической Японией.

"Заканбей Михайлович никогда не углублялся в подробности, он не рассказывал много о том, что было на фронте. Война - это целая жизнь, спрессованная до нескольких лет, наполненная горестями и радостями, самоотверженностью и подвигом", - говорит Хинтба.   

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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