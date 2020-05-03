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Из плена – в партизаны: первый вице-спикер парламента Южной Осетии о боевом пути деда

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (79)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200503/1030038445/Iz-plena--v-partizany-pervyy-vitse-spiker-parlamenta-Yuzhnoy-Osetii-o-boevom-puti-deda.html

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз.

К проекту пресс-центров Sputnik "Фронтовая перекличка" присоединился первый вице-спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев, рассказавший о славных подвигах своего деда-партизана. 

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (79)


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