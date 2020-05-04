Они ковали Победу: сын героя из Узбекистана рассказал, как отец штурмовал Рейхстаг

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз.

Воспоминаниями о героических подвигах своего отца поделился сотрудник профсоюза работников образования, науки и культуры Узбекистана Рустам Исаков.

Его отец Каримджан Исаков был участником штурма Рейхстага и водружения над ним Знамени Победы. В доме его семьи во время Недели боевой славы всегда проводились теплые встречи с маршалом Чуйковым, генералами Телегиным, Шатиловым (командир дивизии, штурмовавшей Рейхстаг), Лисициным, а также с героями штурма Рейхстага и водружения Знамени Победы — Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

За геройство и мужество, проявленные на фронте, Каримджану Исакову дали звание Героя.

"Фронтовая перекличка" сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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