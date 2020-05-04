Крылья Победы над Москвой: как прошла репетиция воздушной части Парада

В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Несмотря на пасмурную погоду, более 70 боевых самолетов и вертолетов, включая новейшие истребители Су-57, транспортник Ил-76 и бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, пролетели над российской столицей.
Традиционный парад на Красной площади 9 Мая в этом году пройдет без наземной части, другие праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы перенесены в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также:
- Обмануть и уничтожить: самые изощренные тактические приемы Второй мировой
- Шесть "Титаников" по числу жертв: гибель теплохода "Армения" в ноябре 1941-го