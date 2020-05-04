Крылья Победы над Москвой: как прошла репетиция воздушной части Парада

В этом году некоторые праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены в связи с пандемией коронавируса.

В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Несмотря на пасмурную погоду, более 70 боевых самолетов и вертолетов, включая новейшие истребители Су-57, транспортник Ил-76 и бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, пролетели над российской столицей.

Традиционный парад на Красной площади 9 Мая в этом году пройдет без наземной части, другие праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы перенесены в связи с пандемией коронавируса.

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