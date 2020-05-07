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Парадная хроника: как проходили торжественные марши в честь Победы на Красной площади

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (104)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200507/1030075881/Paradnaya-khronika-kak-prokhodili-torzhestvennye-marshi-v-chest-Pobedy-na-Krasnoy-ploschadi.html
Парадная хроника: как проходили торжественные марши в честь Победы на Красной площади
Хронология видео составлена из фотографий юбилейных Парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 год.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=451969&type=mp4
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PT1M29S
2020-05-07T15:17Z

Хронология видео составлена из фотографий юбилейных Парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 год.

Среди авторов "Парадной хроники" - фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках  медиагруппы. Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин и многие другие.

В период самоизоляции и в связи с переносом праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса "Парадная хроника" - еще одна возможность, не выходя из дома, вспомнить о 9 Мая, дате, знаменующей победу в одной из страшнейших войн в истории человечества.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (104)


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