Парадная хроника: как проходили торжественные марши в честь Победы на Красной площади

Хронология видео составлена из фотографий юбилейных Парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 год.

Среди авторов "Парадной хроники" - фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках медиагруппы. Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин и многие другие.

В период самоизоляции и в связи с переносом праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса "Парадная хроника" - еще одна возможность, не выходя из дома, вспомнить о 9 Мая, дате, знаменующей победу в одной из страшнейших войн в истории человечества.

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