Семь лет на фронтах: Алиса Ардзинба рассказала историю своего деда

Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба рассказала историю своего деда, который, провоевав семь лет, с боями дошел до Берлина, а после войны стал одним из первых участников фольклорного ансамбля "Нартаа".

Константин Ардзинба начал свой боевой путь еще в советско-финскую войну: после военно-пехотного училища сразу попал на передовую. Провоевал всю Великую Отечественную войну. Был дважды ранен, но остался в строю и в составе 1-го Белорусского фронта дошел до Берлина.

После войны Константин Ардзинба трудился в родном селе и был одним из первых участников фольклорного ансамбля "Нартаа", с которым побывал во многих странах.

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