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Семь лет на фронтах: Алиса Ардзинба рассказала историю своего деда

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне (120)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200508/1030085295/Sem-let-na-frontakh-voyny-Alisa-Ardzinba-rasskazala-istoriyu-svoego-deda.html

Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба рассказала историю своего деда, который, провоевав семь лет, с боями дошел до Берлина, а после войны стал одним из первых участников фольклорного ансамбля "Нартаа".

Константин Ардзинба начал свой боевой путь еще в советско-финскую войну: после военно-пехотного училища сразу попал на передовую. Провоевал всю Великую Отечественную войну. Был дважды ранен, но остался в строю и в составе 1-го Белорусского фронта дошел до Берлина.

После войны Константин Ардзинба трудился в родном селе и был одним из первых участников фольклорного ансамбля "Нартаа", с которым побывал во многих странах.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (120)


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