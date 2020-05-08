Погиб под Брянском: Лев Квициния рассказал о своем дяде

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал историю своего родного дяди, который не вернулся с фронта.

По воспоминаниям односельчан, Владимир Лагвилава был смелым и мужественным комсомольцем. Окончив Кутолскую среднюю школу он поступил в педагогический техникум. В 1940 году его призвали в Красную армию. С самого начала Великой Отечественной войны он оказался на передовой и бился с фашистскими захватчиками. В 1942 году он погиб в боях под Брянском. Семья до сих пор не имеет сведений о месте его захоронения.

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