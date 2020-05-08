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Погиб под Брянском: Лев Квициния рассказал о своем дяде

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200508/1030082587/Pogib-pod-Bryanskom-Lev-Kvitsiniya-rasskazal-o-svoem-dyade.html

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал историю своего родного дяди, который не вернулся с фронта.

По воспоминаниям односельчан, Владимир Лагвилава был смелым и мужественным комсомольцем. Окончив Кутолскую среднюю школу он поступил в педагогический техникум. В 1940 году его призвали в Красную армию. С самого начала Великой Отечественной войны он оказался на передовой и бился с фашистскими захватчиками. В 1942 году он погиб в боях под Брянском. Семья до сих пор не имеет сведений о месте его захоронения.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)


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