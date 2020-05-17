Супергерои в халатах: художница из Петербурга поддержала врачей

Художница под псевдонимом Vandalizy попала в больницу не с диагнозом COVID-19, однако самоотверженность врачей ее вдохновила. Она вышла из больницы и решила посвятить докторам стрит-арт проект.
По всему городу на фасадах зданий появились барельефы в виде глиняных фигурок врачей, призывающих граждан ответственнее относиться к ситуации с коронавирусом.
Также по хештегу #защитиврачей можно помочь фондам, которые занимаются сбором средств для помощи медицинским работникам.
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