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Встали на крыло: полет молодых летчиков на сверхзвуковых самолетах-разведчиках

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200518/1030154030/Vstali-na-krylo-polet-molodykh-letchikov-na-sverkhzvukovykh-samoletakh-razvedchikakh.html

Молодые летчики, проходящие службу в смешанной авиадивизии Центрального военного округа России, приступили к первым полетам на самолетах-разведчиках Су-24МР.

Прежде чем приступить к полетам, летчики прошли подготовку на земле и сдали экзамены.

Одной из задач было продемонстрировать сверхманевренность Су-57

Летчики должны налетать более 100 часов в разных метеоусловиях и отработать свои навыки пилотирования в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях. 

Учения проходят под контролем опытных инструкторов. После выполнения всех заданий они смогут приступить к самостоятельным полетам. 

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