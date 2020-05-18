Встали на крыло: полет молодых летчиков на сверхзвуковых самолетах-разведчиках

Молодые летчики, проходящие службу в смешанной авиадивизии Центрального военного округа России, приступили к первым полетам на самолетах-разведчиках Су-24МР.

Прежде чем приступить к полетам, летчики прошли подготовку на земле и сдали экзамены.

Одной из задач было продемонстрировать сверхманевренность Су-57

Летчики должны налетать более 100 часов в разных метеоусловиях и отработать свои навыки пилотирования в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях.

Учения проходят под контролем опытных инструкторов. После выполнения всех заданий они смогут приступить к самостоятельным полетам.

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