Встали на крыло: полет молодых летчиков на сверхзвуковых самолетах-разведчиках

Прежде чем приступить к полетам, летчики прошли подготовку на земле и сдали экзамены.
Одной из задач было продемонстрировать сверхманевренность Су-57
Летчики должны налетать более 100 часов в разных метеоусловиях и отработать свои навыки пилотирования в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях.
Учения проходят под контролем опытных инструкторов. После выполнения всех заданий они смогут приступить к самостоятельным полетам.
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