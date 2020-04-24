В воздушном бою: кадры учений истребительной авиации в Тверской области

Режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в Абхазии с 28 марта по 21 апреля. Часть ограничительных мер пока продлена до начала мая.

Тесты на коронавирус проводят тем, у кого есть характерные для болезни симптомы, или если человек находился в контакте с инфицированным.