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В воздушном бою: кадры учений истребительной авиации в Тверской области

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200424/1029973075/V-vozdushnom-boyu-kadry-ucheniy-istrebitelnoy-aviatsii-v-Tverskoy-oblasti.html

В Тверской области прошли учения истребительной авиации Западного военного округа. В них приняли участие десятки боевых самолетов.

50 экипажей истребителей Су-35С и МиГ-31БМ отработали элементы воздушного боя. Пилоты тренировались выводить самолеты из-под удара высокоточного оружия предполагаемого противника, обнаруживать воздушные цели и выполнять боевые пуски управляемых ракет "воздух-воздух".

Летчики выполнили элементы воздушного боя одиночно и в составе авиационных групп. Учения проходили как днем, так и ночью. Высота полетов составила 10 тысяч метров.

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