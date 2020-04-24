В воздушном бою: кадры учений истребительной авиации в Тверской области

50 экипажей истребителей Су-35С и МиГ-31БМ отработали элементы воздушного боя. Пилоты тренировались выводить самолеты из-под удара высокоточного оружия предполагаемого противника, обнаруживать воздушные цели и выполнять боевые пуски управляемых ракет "воздух-воздух".
Летчики выполнили элементы воздушного боя одиночно и в составе авиационных групп. Учения проходили как днем, так и ночью. Высота полетов составила 10 тысяч метров.
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