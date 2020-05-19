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Экзамен на танке: военнослужащие прошли итоговые испытания на Урале

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200519/1030163462/Ekzamen-na-tanke-voennosluzhaschie-proshli-itogovye-ispytaniya-na-Urale-.html

В Свердловской области завершились итоговые экзамены младших специалистов танковых и мотострелковых подразделений.

Курсанты учебного центра Центрального военного округа, обучавшиеся по программам подготовки младших специалистов танковых и мотострелковых подразделений, сдали итоговые экзамены на полигоне в Свердловской области. 

Военнослужащие выполнили вождение и стрельбы из боевых машин: танков Т-72, БМП и бронетранспортеров на Урале.

Как проходили испытания - смотрите в нашем видео. 

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