Экзамен на танке: военнослужащие прошли итоговые испытания на Урале

Курсанты учебного центра Центрального военного округа, обучавшиеся по программам подготовки младших специалистов танковых и мотострелковых подразделений, сдали итоговые экзамены на полигоне в Свердловской области.
Военнослужащие выполнили вождение и стрельбы из боевых машин: танков Т-72, БМП и бронетранспортеров на Урале.
Как проходили испытания - смотрите в нашем видео.
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