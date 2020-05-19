Из обсервации с бунтом: как вернувшиеся из России жители Киргизии отправились по домам

О киргизах, застрявших на российско-казахстанской границе, стало известно еще в марте. Они решили вернуться домой, несмотря на то, что граница Казахстана была закрыта. Власти Казахстана пошли им навстречу и устроили для мигрантов зеленый коридор.
Однако на родине у 100 вернувшихся был выявлен коронавирус и всех вернувшихся поместили в обсервацию. Люди были недовольны таким решением, начались беспорядки и в результате более 400 человек отпустили по домам на самоизоляцию.
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