Пробежка за 15 тысяч рублей: кадры погони росгвардейцев за нарушителем карантина в Сочи

Общее число заболевших коронавирусом составляет в Краснодарском крае на 20 мая - 2883 человека, в обсерваторах остаются 2225 человек.

В соцсетях набрало популярность видео, снятое в окрестностях Сочи, на котором запечатлена погоня росгвардейцев за нарушителем карантина.

Молодой человек, находившийся в обсервации в Адлере, вышел на улицу в трусах и майке.

Силовики потребовали, чтобы мужчина вернулся в здание, но он не послушался и побежал от них по двору.

Нарушитель арестован на трое суток, также должен будет заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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