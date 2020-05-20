Пробежка за 15 тысяч рублей: кадры погони росгвардейцев за нарушителем карантина в Сочи

В соцсетях набрало популярность видео, снятое в окрестностях Сочи, на котором запечатлена погоня росгвардейцев за нарушителем карантина.
Молодой человек, находившийся в обсервации в Адлере, вышел на улицу в трусах и майке.
Силовики потребовали, чтобы мужчина вернулся в здание, но он не послушался и побежал от них по двору.
Нарушитель арестован на трое суток, также должен будет заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
Смотрите также:
- Маски сняты: как Абхазия встретила послабление карантинных мер
- Пустой Стамбул: кадры с беспилотника