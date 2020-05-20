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Пробежка за 15 тысяч рублей: кадры погони росгвардейцев за нарушителем карантина в Сочи

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (649)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200520/1030172235/Probezhka-za-15-tysyach-rubley-kadry-pogoni-rosgvardeytsev-za-narushitelem-karantina-v-Sochi.html

Общее число заболевших коронавирусом составляет в Краснодарском крае на 20 мая - 2883 человека, в обсерваторах остаются 2225 человек.

В соцсетях набрало популярность видео, снятое в окрестностях Сочи, на котором запечатлена погоня росгвардейцев за нарушителем карантина.

Молодой человек, находившийся в обсервации в Адлере, вышел на улицу в трусах и майке.

Силовики потребовали, чтобы мужчина вернулся в здание, но он не послушался и побежал от них по двору.

Нарушитель арестован на трое суток, также должен будет заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (649)


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