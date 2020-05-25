Космический городок оживает в эпоху пандемии: Байконур выходит из карантина

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусной опасностью сохранится на территории города Байконур до 1 июня 2020 года.

В городском управлении Байконур ослабят режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

К работе вернутся спортивные объекты и точки общественного питания с условием усиленной санитарно-дезинфекционной профилактики и с обязательным соблюдением дистанции и масочного режима.

Однако сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением проводимых на открытом воздухе.

Космодроом Байконур - первый, а также крупнейший в мире космодром. Он расположен на территории Казахстана.

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