"Грузовики" войны и мира: военно-транспортной авиации России 89 лет

1 июня 1931 года в составе Ленинградского военного округа был сформирован опытный воздухо-десантный отряд для обеспечения десантирования подразделений и перевозки личного состава и грузов – прообраз нынешней военно-транспортной авиации.

Сегодня это объединение Минобороны России, выполняющее широкий спектр задач.

В его составе 12 типов воздушных судов, в числе которых самолеты Ил-76, Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-12, Ан-26 и другие.

По итогам зимнего периода обучения на счету летчиков ВТА уже 400 летных смен, 15 учений различного уровня с десантированием личного состава и боевой техники, а также гуманитарные миссии в китайский Ухань, Италию, Сербию, США, Молдову и другие страны.

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