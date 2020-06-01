15:11 01 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.71
  • EUR77.64
Поиск
Видео

"Грузовики" войны и мира: военно-транспортной авиации России 89 лет

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200601/1030244418/Gruzoviki-voyny-i-mira-voenno-transportnoy-aviatsii-Rossii-89-let-.html

1 июня 1931 года в составе Ленинградского военного округа был сформирован опытный воздухо-десантный отряд для обеспечения десантирования подразделений и перевозки личного состава и грузов – прообраз нынешней военно-транспортной авиации.

Сегодня это объединение Минобороны России, выполняющее широкий спектр задач.

В его составе 12 типов воздушных судов, в числе которых самолеты Ил-76, Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-12, Ан-26 и другие.

По итогам зимнего периода обучения на счету летчиков ВТА уже 400 летных смен, 15 учений различного уровня с десантированием личного состава и боевой техники, а также гуманитарные миссии в китайский Ухань, Италию, Сербию, США, Молдову и другие страны.

Смотрите также: 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выборы и карантин: весна в объективе Sputnik Абхазия
"Грузовики" войны и мира: военно-транспортной авиации России 89 лет
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться