"Грузовики" войны и мира: военно-транспортной авиации России 89 лет

Сегодня это объединение Минобороны России, выполняющее широкий спектр задач.
В его составе 12 типов воздушных судов, в числе которых самолеты Ил-76, Ан-124 "Руслан", Ан-22 "Антей", Ан-12, Ан-26 и другие.
По итогам зимнего периода обучения на счету летчиков ВТА уже 400 летных смен, 15 учений различного уровня с десантированием личного состава и боевой техники, а также гуманитарные миссии в китайский Ухань, Италию, Сербию, США, Молдову и другие страны.
Смотрите также:
- Над Черным морем и Балтикой: российские Су вылетели на перехват американских самолетов