Вирус с толку сбил: как абхазские выпускники вышли из карантина

Начиная со второго июня и на протяжении двух недель школьники Абхазии будут готовиться к выпускным экзаменам.

Второго июня выпускники школ вышли на учебу, две недели им предстоит готовиться к экзаменам. В этом году из-за коронавируса их количество сократили до двух, это родной язык и математика письменно.

Съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в двух столичных школах. Выпускники говорят, что, несмотря на необычность ситуации, в которой им приходилось готовиться к выпускным экзаменам, учителя поддерживали уровень их знаний и давали необходимые материалы. Кто-то учебный процесс продолжал в онлайн-формате, а кто-то посредством телефонной связи.

Карантин спутал все карты выпускникам, долгожданные балы в этом году не состоятся, как заметила одна из тех кто оканчивает школу: "Вирус нас с толку сбил".

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 мая подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня.

Читайте также: