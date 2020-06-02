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Вирус с толку сбил: как абхазские выпускники вышли из карантина

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200602/1030253124/Virus-s-tolku-sbil-kak-abkhazskie-vypuskniki-vyshli-iz-karantina.html

Начиная со второго июня и на протяжении двух недель школьники Абхазии будут готовиться к выпускным экзаменам.

Второго июня выпускники школ вышли на учебу, две недели им предстоит готовиться к экзаменам. В этом году из-за коронавируса их количество сократили до двух, это родной язык и математика письменно.

Съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в двух столичных школах. Выпускники говорят, что, несмотря на необычность ситуации, в которой им приходилось готовиться к выпускным экзаменам, учителя поддерживали уровень их знаний и давали необходимые материалы. Кто-то учебный процесс продолжал в онлайн-формате, а кто-то посредством телефонной связи.

Карантин спутал все карты выпускникам, долгожданные балы в этом году не состоятся, как заметила одна из тех кто оканчивает школу: "Вирус нас с толку сбил".

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 мая подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня. 

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