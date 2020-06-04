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Хроника американского хаоса: более 350 городов США охвачены протестами

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200604/1030264645/Khronika-amerikanskogo-khaosa-bolee-350-gorodov-SShA-okhvacheny-protestami-.html

Число охваченных протестами городов США превысило 350. Тысячи американцев выходят на улицы под лозунгом борьбы с полицейским насилием.

На деле же многие протестующие не настроены мирно: сотни заведений подверглись атакам мародеров. Люди грабят магазины с электроникой, одеждой и просто забирают деньги из касс.

Хроника последних событий на американских улицах в материале RT.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по городам США после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

С начала протестов полицейские задержали более 10 тысяч человек.

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