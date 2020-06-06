"На набережной видеть вас": что жители Абхазии знают о Пушкине

6 июня отмечается день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Sputnik провел опрос, что жители Абхазии знают про гения русской литературы.

В Абхазии имя Александра Сергеевича Пушкина знают не понаслышке. В честь гения поэзии в Сухуме названа улица, школа, кафе. В центре столицы есть даже памятник. С недавних пор на знаменитой сухумской набережной появился отрывок из поэмы Пушкина "Евгений Онегин". Правда, немного перефразированный. Жители столицы, конечно, не пропустили такой стрит-арт.

"Я много фактов из биографии Пушкина знаю. Но мне нравится, что кто-то вон там (на Сухумской набережной – прим.) сделал надпись:

"Когда б надежду я имела

Хоть редко, хоть в неделю раз

На набережной видеть вас".

Всегда, когда прохожу здесь, любуюсь этой надписью", - призналась одна из участниц опроса.

Жители Абхазии знают не только стихи и поэму "Евгений Онегин", но и немало фактов из жизни поэта.

"Он погиб после дуэли, погиб с честью, с достоинством. Пушкин был ранен, и через два дня погиб", – рассказал юный участник опроса.

6 июня отмечается день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Абхазии ежегодно в этот день проводили пушкинские чтения в Сухумском ботаническом саду. В этом году из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, формат празднования дня рождения Пушкина был изменен. Представительство Россотрудничества в Абхазии проводит конкурс чтецов в онлайн формате.

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