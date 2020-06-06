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Танец объединил: войска Национальной гвардии и протестующие на улицах Атланты

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200606/1030276250/Tanets-obedinil-voyska-Natsionalnoy-gvardii-i-protestuyuschie-na-ulitsakh-Atlanty.html

Военнослужащие Национальной гвардии США и демонстранты вместе станцевали на одной из улиц Атланты.

Как сообщают местные СМИ, музыку поставили сами протестующие, чтобы ослабить напряженность во время протестов в память о Джордже Флойде.

Военные Нацгвардии  получили разрешение от начальства и присоединились к танцующей толпе, незадолго до комендантского часа.

Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.

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