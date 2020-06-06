Танец объединил: войска Национальной гвардии и протестующие на улицах Атланты

Военнослужащие Национальной гвардии США и демонстранты вместе станцевали на одной из улиц Атланты.

Как сообщают местные СМИ, музыку поставили сами протестующие, чтобы ослабить напряженность во время протестов в память о Джордже Флойде.

Военные Нацгвардии получили разрешение от начальства и присоединились к танцующей толпе, незадолго до комендантского часа.

Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.

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