Танец объединил: войска Национальной гвардии и протестующие на улицах Атланты

Как сообщают местные СМИ, музыку поставили сами протестующие, чтобы ослабить напряженность во время протестов в память о Джордже Флойде.
Военные Нацгвардии получили разрешение от начальства и присоединились к танцующей толпе, незадолго до комендантского часа.
Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.
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