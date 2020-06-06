В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока

Россия должна "убраться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

Шенкер обрушился на Россию в выступлении на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", — заявил он.

Говоря о "соперничестве великих держав" в регионе, под которыми он понимает США, Россию и Китай, помощник госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты "не заставляют эти страны делать какой-то выбор, но хотят, чтобы они знали, какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают".

Вашингтон уже не раз вмешивался во внутренние дела суверенных ближневосточных государств, преследуя собственные геополитические цели, спонсируя террористов и оставляя после себя хаос и разруху. Среди них Сирия, Ливия и Ирак.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировала это высказывание Шенкера.

"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", - заявила представитель МИД. - Хотя, возможно, именно так Шенкер видит итог "удачного проекта".

Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Арабской Республике в борьбе с терроризмом и восстановлении страны.

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