17:56 08 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.31
  • EUR77.19
Поиск
Видео

Протесты не утихают: многотысячный митинг прошел в столице США

Получить короткую ссылку
55 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200608/1030282875/Protesty-ne-utikhayut-mnogotysyachnyy-miting-proshel-v-stolitse-SShA.html

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Вашингтона в воскресенье, протесты против расовой дискриминации и жестокости полиции продолжаются почти через две недели после убийства Джорджа Флойда.

Люди прошли маршем по городу, останавливаясь у главных учреждений США, таких как Капитолий, Казначейство и Белый дом, а также на недавно переименованной площади Black Lives Matter (дословно "Черные жизни имеют значение" - ред.)

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

Смотрите также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Планета, которую мы убиваем
По скважине из пушки: как артиллеристы потушили пожар на нефтяном месторождении
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться