Протесты не утихают: многотысячный митинг прошел в столице США

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Вашингтона в воскресенье, протесты против расовой дискриминации и жестокости полиции продолжаются почти через две недели после убийства Джорджа Флойда.

Люди прошли маршем по городу, останавливаясь у главных учреждений США, таких как Капитолий, Казначейство и Белый дом, а также на недавно переименованной площади Black Lives Matter (дословно "Черные жизни имеют значение" - ред.)

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

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