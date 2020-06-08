Закидали шашками: полиция применила газ против митингующих в Портленде

В Портленде, где жители города протестуют против убийства сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда, против митингующих применили слезоточивый газ.

Мэр Портленда Тед Уиллер позже призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.

Митинги и беспорядки не утихают в городах США уже две недели. Все это происходит на фоне пандемии коронавируса.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек, при этом США лидируют по числу заболевших - в стране по данным на 8 июня коронавирусом заразились более 1 миллиона 942 тысяч человек.

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