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Опубликовано видео ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200609/1030292685/Opublikovano-video-DTP-s-uchastiem-aktera-Mikhaila-Efremova.html

Авария произошла минувшим вечером на Смоленской площади в центре Москвы. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как внедорожник артиста грубо нарушил правила и протаранил автомобиль, двигавшийся по встречной полосе.

Как показала экспертиза, в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Водитель автомобиля "Лада", который протаранил Ефремов, сильно пострадал в аварии, он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли ему помочь - мужчина умер.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Как рассказал РИА Новости адвокат Ефремова, артист признал свою вину в аварии.

В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде, однако, такая мера пресечения была избрана еще до того, как пострадавший в ДТП водитель скончался, следствие может изменить меру пресечения для артиста.

Михаил Ефремов сын известного советского актера Олега Ефремова. Михаил Ефремов с 1995 года имеет звание Заслуженный артист Российской Федерации.

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