Опубликовано видео ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Как показала экспертиза, в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Водитель автомобиля "Лада", который протаранил Ефремов, сильно пострадал в аварии, он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли ему помочь - мужчина умер.
Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Как рассказал РИА Новости адвокат Ефремова, артист признал свою вину в аварии.
В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде, однако, такая мера пресечения была избрана еще до того, как пострадавший в ДТП водитель скончался, следствие может изменить меру пресечения для артиста.
Михаил Ефремов сын известного советского актера Олега Ефремова. Михаил Ефремов с 1995 года имеет звание Заслуженный артист Российской Федерации.
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