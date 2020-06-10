"Мы будем дышать": Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне

Белая повозка, запряженная двумя белыми лошадьми, за которой следовала колонна автомобилей, доставила гроб с телом Флойда к кладбищу.

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать.

Толпа людей начала скандировать: "Джордж Флойд", "Я не могу дышать" и "Уберите колени от моей шеи".

"Мы будем дышать", - выкрикнул новый слоган один из присутствующих "Мы – дыхание, мы – жизнь… Я вижу в вас величие", - обратился он к толпе.

Процессию сопровождала полиция, несколько офицеров выбросили вверх кулак в знак солидарности.

С конца мая во многих крупных городах США прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

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