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"Я не могу дышать": граффити из разных стран в память о Джордже Флойде

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© Sputnik / Stringer
Цветы и свечи на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе штат Миннесота.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200603/1030260523.html

В Сети появилось видео гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.

На улицы американских городов вышли люди с протестами после появления видео задержания Флойда. 

Министерство обороны США направило около 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона в связи с беспорядками.

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"Я не могу дышать": граффити из разных стран в память о Джордже Флойде
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