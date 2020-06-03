"Я не могу дышать": граффити из разных стран в память о Джордже Флойде

На улицы американских городов вышли люди с протестами после появления видео задержания Флойда.
Министерство обороны США направило около 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона в связи с беспорядками.
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В Сети появилось видео гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.
На улицы американских городов вышли люди с протестами после появления видео задержания Флойда.
Министерство обороны США направило около 1,6 тысячи военнослужащих в окрестности Вашингтона в связи с беспорядками.
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