Дым без огня: рой комаров удивил пользователей Сети

Жители Екатеринбурга и Свердловской области стали свидетелями интересного явления — "струйки дыма" над кронами деревьев.

Оказалось, что это насекомые, самые обычные комары. Над кронами деревьев вверх вздымались дымкой вихри из насекомых.

Комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых.

Подвижные личинки и куколки комаров живут в стоячих водоемах. Древнейшие комары были найдены в меловом бирманском янтаре, однако предполагается, что это семейство существовало уже в юрском периоде.

В современном мире насчитывается около 3600 видов комаров, относящихся к 38 родам. В России обитают представители 100 видов.

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