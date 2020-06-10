02:15 11 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.62
  • EUR77.92
Поиск
Видео

Дым без огня: рой комаров удивил пользователей Сети

Получить короткую ссылку
45 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА Новости
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200610/1030303848/Dym-bez-ognya-roy-komarov-udivil-polzovateley-Seti.html

Жители Екатеринбурга и Свердловской области стали свидетелями интересного явления — "струйки дыма" над кронами деревьев.

Оказалось, что это насекомые, самые обычные комары. Над кронами деревьев вверх вздымались дымкой вихри из насекомых.

Комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых.

Подвижные личинки и куколки комаров живут в стоячих водоемах. Древнейшие комары были найдены в меловом бирманском янтаре, однако предполагается, что это семейство существовало уже в юрском периоде.

В современном мире насчитывается около 3600 видов комаров, относящихся к 38 родам. В России обитают представители 100 видов.

Смотрите также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Репетиция Парада: как под Москвой готовятся к торжествам на Красной площади
Дым без огня: рой комаров удивил пользователей Сети
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться