Дым без огня: рой комаров удивил пользователей Сети

Оказалось, что это насекомые, самые обычные комары. Над кронами деревьев вверх вздымались дымкой вихри из насекомых.
Комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых.
Подвижные личинки и куколки комаров живут в стоячих водоемах. Древнейшие комары были найдены в меловом бирманском янтаре, однако предполагается, что это семейство существовало уже в юрском периоде.
В современном мире насчитывается около 3600 видов комаров, относящихся к 38 родам. В России обитают представители 100 видов.
Смотрите также: