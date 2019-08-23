СЭС Абхазии о комарах-переносчиках лихорадок: паниковать не стоит

Газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов сообщила, что миграция тропических комаров может стать угрозой возникновения лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадки на Черноморском побережье и в Крыму.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Тропическая лихорадка может возникнуть только при наличии источника инфекции, в Абхазии есть комары, которые потенциально могут быть переносчиками опасных инфекций, но при этом они сами должны заразиться вирусом от птиц или человека, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"У нас имеется переносчик этого заболевания (тропических лихорадок - ред.), но паниковать не стоит, так как случаи заболевания могут возникнуть лишь при наличии источника инфекции. То есть комар должен укусить или зараженного человека, или зараженную птицу. Таких видов птиц, которые являются резервуаром для этого вируса, у нас нет", - отметила Скорик.

Она добавила, что основные симптомы лихорадки – это жар, головные боли, слабость, боли в суставах, мышцах, сыпь, иногда тошнота, рвота и диарея. В крайних случаях, когда человек не соблюдает постельный режим и переохлаждается, это грозит менингитом, который может привести к летальному исходу.

Главный санитарный врач Абхазии посоветовала местному населению наиболее эффективные методы борьбы с комарами – поставить сетки на окна, убрать резервуары с водой вокруг жилья, использовать репелленты, проветривать помещения вентилятором и закрывать окна. На природе стоит наносить на тело специальные отпугивающие средства на кожу.

Есть более современные изобретения, которые можно установить во дворе домов – ультрафиолетовые инсектицидные лампы, приманивающие насекомых. Устанавливать такие лампы в помещениях не рекомендуется.

В начале августа 2019 года, по информации Роспотребнадзора, на территории Краснодарского края было зарегистрировано семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

"Вирус лихорадки Западного Нила к нам может быть только завезен, а комары есть и будут. Они часть нашей экосистемы, ими питаются птицы и тотально их истреблять нельзя", - отметила Скорик.

В Абхазии не было зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Западного Нила, подчеркнула главный санитарный врач республики.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов сообщила, что популяции двух видов комаров - переносчиков смертельных тропических болезней распространились вдоль Черноморского побережья и в Крыму. Роспотребнадзор Краснодарского края опровергает эту информацию.

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