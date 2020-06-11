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Арктический камуфляж: тренировка мехколонны парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200611/1030308617/Arkticheskiy-kamuflyazh-trenirovka-mekhkolonny-parada-k-75-letiyu-Pobedy-v-Ekaterinburge-.html

Вооружение и военная техника, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах, впервые проедут в строю механизированной колонны парада Победы в Екатеринбурге.

Образцы вооружения окрашены в цвета арктического географического пояса - черный, белый и серый.

В параде примут участие танки с газотурбинной силовой установкой Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ мотострелкового полка танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, легкие пикапы УАЗ с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также два бронеавтомобиля "Тигр" соединений специального назначения ЦВО, буксирующих прицеп с разведывательно-дозорными вездеходами АМ-1.

Отмечается также, что перед тренировками вся техника тщательно дезинфицируется.

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