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Захватывающие кадры: истребители заправляются в воздухе

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200602/1030250630/Zakhvatyvayuschie-kadry-istrebiteli-zapravlyayutsya-v-vozdukhe.html

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.

На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.

Дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте пяти-шести тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.

Воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации.

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