Захватывающие кадры: истребители заправляются в воздухе

На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.
Дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте пяти-шести тысяч метров на скорости около 600 километров в час.
Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.
Воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации.
Смотрите также:
-
Над Черным морем и Балтикой: российские Су вылетели на перехват американских самолетов
-
Пять часов над нейтральными водами: Ту-22М3 облетели акваторию Черного моря