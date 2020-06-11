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В сопровождении истребителей: российские Ту-95МС в нейтральных водах Тихого океана

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200611/1030310024/V-soprovozhdenii-istrebiteley-rossiyskie-Tu-95MS-v-neytralnykh-vodakh-Tikhogo-okeana.html

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России.

Четыре самолета поднялись в воздух с аэродромов Чукотского автономного округа и Амурской области и пролетели над нейтральными водами северной части Тихого океана и Чукотского, Берингова и Охотского морей.

Всего патрулирование длилось около 11 часов, на некоторых этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители F-22 ВВС США.

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