В сопровождении истребителей: российские Ту-95МС в нейтральных водах Тихого океана

Четыре самолета поднялись в воздух с аэродромов Чукотского автономного округа и Амурской области и пролетели над нейтральными водами северной части Тихого океана и Чукотского, Берингова и Охотского морей.

Всего патрулирование длилось около 11 часов, на некоторых этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители F-22 ВВС США.

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