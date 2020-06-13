"Сражение" под Костромой: кадры с тактических учений ВДВ с боевыми стрельбами

Десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка в ходе учения выполнили стрельбы из вооружения БМД-2 (боевая машина десантная) в ночное и дневное время. В ночное время огонь велся с использованием ночных прицелов, сообщает Минобороны России.
Метание ручных гранат осуществлялось по статическим и динамическим мишеням. Помимо этого, механики-водители отработали слаженность во время вождения боевой техники, отметили в пресс-службе оборонного ведомства.
Для прибывших недавно в полк из запаса это стало первым занятием на незнакомом для них полигоне.
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