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"Сражение" под Костромой: кадры с тактических учений ВДВ с боевыми стрельбами

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© Видео Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200613/1030319247/Srazhenie-pod-Kostromoy-kadry-s-takticheskikh-ucheniy-VDV-s-boevymi-strelbami.html

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России провели тактические учения в Костромской области.

Десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка в ходе учения выполнили стрельбы из вооружения БМД-2 (боевая машина десантная) в ночное и дневное время. В ночное время огонь велся с использованием ночных прицелов, сообщает Минобороны России.

Метание ручных гранат осуществлялось по статическим и динамическим мишеням. Помимо этого, механики-водители отработали слаженность во время вождения боевой техники, отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Для прибывших недавно в полк из запаса это стало первым занятием на незнакомом для них полигоне.

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