"Попытка искупить": Михаил Ефремов выступил с видеообращением

Артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут". При этом он назвал помощь "не попыткой откупиться, а попыткой искупить" содеянное.

Между тем адвокат семьи погибшего Захарова Александр Добровинский заявил, что родственники не принимают извинения актера и отказываются от материальной помощи со стороны Ефремова.

"Я сегодня связался с семьей. Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда", - приводит слова Добровинского РИА Новости.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

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