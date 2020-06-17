Перехват над Балтикой: Су-27 "отогнали" бомбардировщики США от границы России

Экипажи Су-27 перехватили в нейтральных водах Балтийского моря американские бомбардировщики В-52H и самолеты разведывательной авиации стран НАТО.

Российские истребители поднялись в воздух после того, как иностранную авиацию заметили силы ПВО Западного военного округа, и осуществили сопровождение самолетов.

Минобороны РФ отметило, что нарушения государственной границы России допущено не было. В ведомстве также подчеркнули, что полеты Су-27 выполнялись "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Кадры перехвата в нашем видео.

Смотрите также: