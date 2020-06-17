Перехват над Балтикой: Су-27 "отогнали" бомбардировщики США от границы России

Российские истребители поднялись в воздух после того, как иностранную авиацию заметили силы ПВО Западного военного округа, и осуществили сопровождение самолетов.
Минобороны РФ отметило, что нарушения государственной границы России допущено не было. В ведомстве также подчеркнули, что полеты Су-27 выполнялись "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Кадры перехвата в нашем видео.
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