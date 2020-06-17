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Перехват над Балтикой: Су-27 "отогнали" бомбардировщики США от границы России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200617/1030345378/Perekhvat-nad-Baltikoy-Su-27-otognali-bombardirovschiki-SShA-ot-granitsy-Rossii.html

Экипажи Су-27 перехватили в нейтральных водах Балтийского моря американские бомбардировщики В-52H и самолеты разведывательной авиации стран НАТО.

 

Российские истребители поднялись в воздух после того, как иностранную авиацию заметили силы ПВО Западного военного округа, и осуществили сопровождение самолетов.

Минобороны РФ отметило, что нарушения государственной границы России допущено не было. В ведомстве также подчеркнули, что полеты Су-27 выполнялись "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Кадры перехвата в нашем видео.

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