В цветах триколора: воздушная часть Парада Победы в Москве

Сегодня в торжественном шествии приняли участие почти 15 тысяч военных, включая военнослужащих стран постсоветского пространства, а также более 200 единиц боевой техники.
Среди почетных гостей были лидеры ближнего и дальнего зарубежья. В конце по традиции состоялась воздушная часть парада. Военная российская авиация пролетела над Красной площадью.
В небо поднялись экипажи Су-24, Ту-95МС, МиГ-31К, Ил-78 и Ту-160, а также пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.
Воздушную часть парада завершили штурмовики Су-25, они окрасили небо в цвета российского триколора.
Смотрите также:
- "Как тогда - в 1945-м": чем запомнился Парад Победы - 2020
-
Как в кинохронике: исторические роты на Параде Победы