В цветах триколора: воздушная часть Парада Победы в Москве

В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел 24 июня – в день, когда ровно 75 лет назад, в 1945 году, состоялся легендарный исторический парад победителей.

Сегодня в торжественном шествии приняли участие почти 15 тысяч военных, включая военнослужащих стран постсоветского пространства, а также более 200 единиц боевой техники.

Среди почетных гостей были лидеры ближнего и дальнего зарубежья. В конце по традиции состоялась воздушная часть парада. Военная российская авиация пролетела над Красной площадью.

В небо поднялись экипажи Су-24, Ту-95МС, МиГ-31К, Ил-78 и Ту-160, а также пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Воздушную часть парада завершили штурмовики Су-25, они окрасили небо в цвета российского триколора.

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