"Будущее в ваших руках": Путин поздравил выпускников школ и вузов

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов, отметив, что хотя конец учебного года из-за коронавируса выдался сложным, ученики и педагоги сработали как одна команда и сделали все, чтобы учеба не останавливалась.

"Выпускной – это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие черты – и в предстоящей работе и в дальнейшей учебе. Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди - замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", - говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

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